Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глушаков о тратах в месяц: «Где-то 600 тысяч рублей. У меня много детей, семья, нужно обо всех заботиться»

«Сколько мне нужно в месяц? Я, наверное, в этом отношении больше как Чернов, чем как Латышонок. Где-то 600 тысяч рублей нужно, наверное, да. У меня много детей, семья, и нужно обо всех заботиться», — сказал хавбек «Химок».

Источник: Sports

«Сколько мне нужно в месяц? Я, наверное, в этом отношении больше как Чернов, чем как Латышонок. Где-то 600 тысяч рублей нужно, наверное, да. У меня много детей, семья, и нужно обо всех заботиться», — сказал хавбек «Химок».