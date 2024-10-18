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«Атлетико» интересен защитник Румынии и «Райо» Рациу. Его отступные — 25 млн евро, половина прав принадлежит «Вильярреалу»

Контракт правого защитника с «Райо Валькано» рассчитан до 2028 года с отступными в размере 25 млн евро. При этом половина прав на 26-летнего игрока сборной Румынии принадлежит «Вильярреалу».

Контракт правого защитника с «Райо Валькано» рассчитан до 2028 года с отступными в размере 25 млн евро. При этом половина прав на 26-летнего игрока сборной Румынии принадлежит «Вильярреалу».