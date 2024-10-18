Мостовой о Дзюбе против «Зенита»: «Игровые проблемы у команды Семака очевидны, и “Акрон” с Артемом может ими воспользоваться. Матч будет крайне принципиальным»

«Не сомневаюсь, что для Дзюбы этот матч будет крайне принципиальным. Он всегда особенно заряжен на свои бывшие команды. И не раз создавал им большие проблемы. Чего стоит недавняя выездная победа “Акрона” над “Ростовом”, когда Артем забил второй гол и помог своей команде обыграть бывший клуб и своего заклятого врага, главного тренера ростовчан Валерия Карпина.