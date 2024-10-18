Лионель Месси: «Не считаю титулы. Большинство из них — индивидуальные. Но не все было идеально. Моменты разочарования помогали мне расти»

"Не считаю титулы. Большинство из них — индивидуальные.
Видео [от Marca] меня впечатлило. Многое пронеслось в голове… Но были и трудные моменты. Не все было идеально. Моменты разочарования помогали мне расти", — сказал Месси.
В общей сложности на счету форварда 46 командных наград, а также 56 индивидуальных. В настоящее время он выступает за «Интер Майами».
"Не считаю титулы. Большинство из них — индивидуальные.
Видео [от Marca] меня впечатлило. Многое пронеслось в голове… Но были и трудные моменты. Не все было идеально. Моменты разочарования помогали мне расти", — сказал Месси.