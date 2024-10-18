Сборная России по футболу сыграет в ноябре в Сочи

Арены в Сочи и Волгограде рассматриваются как основные для принятия игр. В Сочи матч запланирован на 15 ноября, но Российский футбольный союз переживает о том, насколько газон стадиона «Фишт» будет соответствовать требованиям и его смогут привести в порядок.