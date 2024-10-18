Сборная России по футболу сыграет в ноябре в Сочи

Арены в Сочи и Волгограде рассматриваются как основные для принятия игр. В Сочи матч запланирован на 15 ноября, но Российский футбольный союз переживает о том, насколько газон стадиона «Фишт» будет соответствовать требованиям и его смогут привести в порядок.
Ранее президент «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал выбор арены в городе курорте: «Сборная может сыграть в Сочи. Если будет такое пожелание и установка, мы все организуем».
Матчу с Сирией запланирован на 19 ноября на «Волгоград Арене». Напомним, что октябрьский сбор национальной команды прошел без товарищеских матчей, спортсмены встретились, потренировались и разъехались по клубам.
Напомним, что бывшего вратаря «Краснодара», а теперь французского «ПСЖ» Матвея Сафонова не пригласили на октябрьский сбор национальной команды России по футболу. Это связывают с долгами по алиментам.