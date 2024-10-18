Глава Marca о награде Месси: «Никто тебя не превзойдет, Лео, ты недосягаем. Футбол — это искусство, а ты — художник, чемпион чемпионов»

Сколько грации ты приносишь на поле! Сколько гармонии в каждом пасе! Какая идеальная эстетика, когда ты бьешь штрафной! Сколько красоты в каждом из твоих голов! Сколько музыкальности взрывается в празднованиях! Сколько великолепной литературы воспевает твои победы! Футбол должен быть признан одним из видов искусств, в том числе благодаря мастерам, таким как ты. Потому что искусство вдохновляет, и ты тоже. Ты являешься источником вдохновения для своих партнеров, даже для соперников. Для тренеров, для молодых игроков, которые смотрят на тебя с восхищением, для ветеранов, которые следят за тобой с удивлением, и для всех болельщиков…