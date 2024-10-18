ФИФА намерена внести изменения в правила трансферов после решения суда ЕС

ЖЕНЕВА, 18 октября. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) проведет совещание по корректировке правил трансферов после решения суда Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.
Ранее Суд ЕС признал противоречащими законам союза правила трансферов ФИФА. Решение было принято после жалобы французского футболиста Лассана Диарра.
«ФИФА открывает глобальный диалог по статье 17 регламента о статусе и трансфере футболистов, — говорится в заявлении организации. — В качестве первой меры ФИФА уже пригласила заинтересованные стороны, включая представителей Ассоциации европейских клубов (European Club Association), Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) и Ассоциации мировых лиг (World Leagues Asssociation), проанализировать выводы, которые можно сделать из решения Суда Европейского союза по делу Диарра. Кроме того, ФИФА создала платформу, которая позволит всем заинтересованным сторонам (группам или отдельным лицам) представить свои отзывы до 15 ноября в рамках процесса консультаций. ФИФА приветствует конструктивные предложения в отношении своей нормативной базы по статье 17 регламента о статусе и трансфере футболистов, и считает решение по делу Диарра прекрасной возможностью для коллективного обсуждения и определения возможных улучшений в действующей нормативной базе».
Перед началом сезона-2014/15 французский полузащитник Диарра, выступавший за московский «Локомотив», не явился на тренировочный сбор железнодорожников, из-за чего клуб разорвал с ним контракт в одностороннем порядке и подал жалобу на игрока в ФИФА. Палата по разрешению споров федерации признала расторжение контракта законным и обязала футболиста выплатить неустойку в размере €10,5 млн.
В феврале 2015 года Диарра мог перейти в бельгийский «Шарлеруа», но клуб хотел получить гарантии того, что ему не придется выплачивать штраф «Локомотиву» вместо футболиста, поскольку, по правилам ФИФА и Королевской бельгийской футбольной ассоциации (KBVB), клуб мог стать одним из должников. В итоге контракт не был заключен, и француз считает, что переход сорвался по вине ФИФА и KBVB, которые не смогли вовремя дать гарантий бельгийской команде.