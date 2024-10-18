ФИФА намерена внести изменения в правила трансферов после решения суда ЕС

«ФИФА открывает глобальный диалог по статье 17 регламента о статусе и трансфере футболистов, — говорится в заявлении организации. — В качестве первой меры ФИФА уже пригласила заинтересованные стороны, включая представителей Ассоциации европейских клубов (European Club Association), Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) и Ассоциации мировых лиг (World Leagues Asssociation), проанализировать выводы, которые можно сделать из решения Суда Европейского союза по делу Диарра. Кроме того, ФИФА создала платформу, которая позволит всем заинтересованным сторонам (группам или отдельным лицам) представить свои отзывы до 15 ноября в рамках процесса консультаций. ФИФА приветствует конструктивные предложения в отношении своей нормативной базы по статье 17 регламента о статусе и трансфере футболистов, и считает решение по делу Диарра прекрасной возможностью для коллективного обсуждения и определения возможных улучшений в действующей нормативной базе».