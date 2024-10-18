Широков о самом популярном человеке в российском хоккее: «Ротенберг. Его пресс‑конференции разрывают информационное пространство»

— Так это раньше нужно было пресекать. Они все распускают, а потом начинают гайки закручивать. Что, никто не знал, что там творится условный «беспредел»? Я в кавычки беру. Что там матом ругаются ради хайпа? А ведь это единственное, на чем они выезжают.