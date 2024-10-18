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Широков о самом популярном человеке в российском хоккее: «Ротенберг. Его пресс‑конференции разрывают информационное пространство»

— Что вам больше нравится — медиахоккей или медиафутбол?

Источник: Sports

— Медиахоккей. Я же там сам участвую.

— А вот в медиафутболе один блогер подрался, его арестовали. И теперь депутаты даже предлагают запретить медиафутбол как явление.

— Так это раньше нужно было пресекать. Они все распускают, а потом начинают гайки закручивать. Что, никто не знал, что там творится условный «беспредел»? Я в кавычки беру. Что там матом ругаются ради хайпа? А ведь это единственное, на чем они выезжают.

Что, никто не знал об этом? Только сейчас увидели? Это было делом времени, когда такое произойдет. Просто это все больше и больше разрастается. Надо было изначально как‑то регламентировать эту историю.

— Просто этот скандал получился уж слишком громким.

— У нас все время так. Сначала что‑то произойдет, потом что‑то делают. Как говорит Роман Борисович Ротенберг, «пока петух не клюнет, мужик не перекрестится». Вот и здесь то же самое.

— Кстати, о медиа. Кто самый популярный человек в российском хоккее? Александр Овечкин?

— Я думаю, что сейчас — Роман Ротенберг. Его пресс‑конференции просто разрывают информационное пространство.

— А в футболе?

— Кто у нас там есть… Думаю, что Артем Дзюба и Валерий Карпин друг у друга по очереди отбирают этот титул, — сказал бывший футболист сборной России Роман Широков.

Широков о Ротенберге: «Шулшер», «Фергусон». Он называет людей на свой манер, главное — знает их. Из скучного мероприятия пресс-конференция превращается в перфоманс".

Ротенберг о поражении СКА: «Как в пословице: “Петух клюнул — мужик перекрестился”. Лучше, чтобы петух клюнул до игры, а не во время».