Широков о самом популярном человеке в российском хоккее: «Ротенберг. Его пресс‑конференции разрывают информационное пространство»

— Медиахоккей. Я же там сам участвую.
— А вот в медиафутболе один блогер подрался, его арестовали. И теперь депутаты даже предлагают запретить медиафутбол как явление.
— Так это раньше нужно было пресекать. Они все распускают, а потом начинают гайки закручивать. Что, никто не знал, что там творится условный «беспредел»? Я в кавычки беру. Что там матом ругаются ради хайпа? А ведь это единственное, на чем они выезжают.
Что, никто не знал об этом? Только сейчас увидели? Это было делом времени, когда такое произойдет. Просто это все больше и больше разрастается. Надо было изначально как‑то регламентировать эту историю.
— Просто этот скандал получился уж слишком громким.
— У нас все время так. Сначала что‑то произойдет, потом что‑то делают. Как говорит Роман Борисович Ротенберг, «пока петух не клюнет, мужик не перекрестится». Вот и здесь то же самое.
— Кстати, о медиа. Кто самый популярный человек в российском хоккее? Александр Овечкин?
— Я думаю, что сейчас — Роман Ротенберг. Его пресс‑конференции просто разрывают информационное пространство.
— А в футболе?
— Кто у нас там есть… Думаю, что Артем Дзюба и Валерий Карпин друг у друга по очереди отбирают этот титул, — сказал бывший футболист сборной России Роман Широков.
Широков о Ротенберге: «Шулшер», «Фергусон». Он называет людей на свой манер, главное — знает их. Из скучного мероприятия пресс-конференция превращается в перфоманс".
Ротенберг о поражении СКА: «Как в пословице: “Петух клюнул — мужик перекрестился”. Лучше, чтобы петух клюнул до игры, а не во время».