Владимир Пономарев: «Дзюбе надо заканчивать карьеру после травмы в матче с “Зенитом”. Ему давно нечего делать в футболе»

«Дзюбе надо заканчивать карьеру после травмы в матче с “Зенитом”. Ему еще после чемпионата мира надо было завершать. Он давно уже кончился как хороший спортсмен и футболист. Ему делать в футболе давно нечего.
Ему сколько лет? 36, по-моему. В советское время в 30 лет специально делали так, чтобы ты закончил, говорили — старый. А сейчас в 36 лет играют. Это же кошмар какой-то. Уже же скорость не та.
Конечно, многое зависит от того, как у него травма. Может еще какое-то время поиграет в «Акроне». Деньги получит за год контракта, а потом закончит", — сказал экс-футболист сборной СССР.