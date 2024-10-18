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Владимир Пономарев: «Дзюбе надо заканчивать карьеру после травмы в матче с “Зенитом”. Ему давно нечего делать в футболе»

36-летний форвард «Акрона» получил травму на 10-й минуте матча с «Зенитом» (0:5)..

Источник: Sports

«Дзюбе надо заканчивать карьеру после травмы в матче с “Зенитом”. Ему еще после чемпионата мира надо было завершать. Он давно уже кончился как хороший спортсмен и футболист. Ему делать в футболе давно нечего.

Ему сколько лет? 36, по-моему. В советское время в 30 лет специально делали так, чтобы ты закончил, говорили — старый. А сейчас в 36 лет играют. Это же кошмар какой-то. Уже же скорость не та.

Конечно, многое зависит от того, как у него травма. Может еще какое-то время поиграет в «Акроне». Деньги получит за год контракта, а потом закончит", — сказал экс-футболист сборной СССР.