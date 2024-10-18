«Вице-миссис Россия» о реакции Дзюбы на себя перед игрой с «Зенитом»: «Тронута, что мой наряд не остался незамеченным»

— Постоянно слежу и очень люблю «Акрон». Я фанат клуба с самого основания — уже 6 лет. Горжусь ребятами, что они вышли на такой уровень. Для меня имело огромное значение то, что меня сегодня пригласили сделать первое касание мяча. Тронута этим и очень благодарна.