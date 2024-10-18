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«Вице-миссис Россия» о реакции Дзюбы на себя перед игрой с «Зенитом»: «Тронута, что мой наряд не остался незамеченным»

Александра Нехорошева нанесла первый символический удар по мячу перед игрой «Акрон» — «Зенит». В трансляцию попала реакция форварда Артема Дзюбы на выход девушки.
Источник: Sports

— Постоянно слежу и очень люблю «Акрон». Я фанат клуба с самого основания — уже 6 лет. Горжусь ребятами, что они вышли на такой уровень. Для меня имело огромное значение то, что меня сегодня пригласили сделать первое касание мяча. Тронута этим и очень благодарна.

— Насколько было приятно, что ваш наряд и выход произвели такое большое впечатление на болельщиков и Артема Дзюбу, в частности?

— Мне было приятно, что всем понравился мой наряд, потому что я очень старалась. Тронута тем, что это не осталось незамеченным, — сказала Нехорошева.

Фото: кадры из трансляции «Матч Премьер».