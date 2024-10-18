Андрей Мостовой: «Дзюба мне сказал: “Вот третий лимитчик “Зенита”. Жалко, что у него травма, было интересно поиграть против него”

— Ну не то, чтобы подпортила, думаю, даже стало полегче немножко. Артем — качественный футболист, думаю, он бы сегодня с двойным настроем играл против нас. Думаю, это не только для нас было бы интересно, но и для зрителей, — сказал хавбек «Зенита».