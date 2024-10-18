Губерниев о травме Дзюбы: «Рекорды Кержакова и Лоськова побьет уже в этом сезоне. Остается только пожелать здоровья и скорейшего возвращения»

— Ну, это спорт. Конечно, хотелось посмотреть, как Дзюба проявит себя в матче против «Зенита». Но сейчас остается ему только пожелать здоровья и скорейшего возвращения. К тому же есть еще матч второго круга. Да, в Петербурге, но тем интереснее.