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Пиоли о голе Роналду с пенальти: «Когда Криштиану берет мяч и идет к точке, я уверен, что он забьет»

Форвард «Аль-Насра» точно пробил с одиннадцатиметровой отметки в добавленное ко второму тайму время в матче с «Аль-Шабабом» (2:1) в чемпионате Саудовской Аравии.

Источник: Sports

В составе нынешнего клуба португалец успешно воспользовался всеми 19 ударами с точки. За карьеру у него 168 голов с пенальти при 198 попытках.

«Я уверен, что когда Криштиану берет мяч и направляется к точке, он забьет», — сказал тренер «Аль-Насра».