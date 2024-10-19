Тен Хага просили быть помягче с игроками «МЮ» в прошлом сезоне. У Эрика возникали проблемы из-за несовершенного английского — он разозлил Каземиро, неправильно объяснив его отсутствие в составе

"Эрик очень резок и прямолинеен. По натуре он честный человек, но в прошлом сезоне пришлось ему сказать, чтобы он смягчил свой подход к футболистам. Он слишком часто бывал слишком критичен, хотя порой это было связано с уровнем его английского языка.