Кассьерра о 5:0 с «Акроном»: «С первых минут “Зенит” показывал тот футбол, который и хотел показать. Теперь все мысли о “Локо”

— Думаю, что с первой до последней минуты мы сделали все для того, чтобы навязать «Акрону» свою игру и заставить его играть от обороны своими атаками и агрессивной игрой в нападении. Не так давно здесь, в Самаре, нам непросто пришлось в кубковой игре с «Акроном». Тогда мы уступили в серии пенальти. Поэтому на этот раз постарались исправить все те недоработки, что тогда были. Очень хорошо, что одержали победу.