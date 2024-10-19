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Кассьерра о 5:0 с «Акроном»: «С первых минут “Зенит” показывал тот футбол, который и хотел показать. Теперь все мысли о “Локо”

— «Акрон» обычно играет в атаку с любым соперником. Сегодня было так же, или «Зенит» заставил соперника играть от обороны?

Источник: Sports

— Думаю, что с первой до последней минуты мы сделали все для того, чтобы навязать «Акрону» свою игру и заставить его играть от обороны своими атаками и агрессивной игрой в нападении. Не так давно здесь, в Самаре, нам непросто пришлось в кубковой игре с «Акроном». Тогда мы уступили в серии пенальти. Поэтому на этот раз постарались исправить все те недоработки, что тогда были. Очень хорошо, что одержали победу.

— Повлияла ли на игру ранняя замена Артема Дзюбы из‑за травмы?

— Немногое могу сказать по этому поводу. Но очень жаль, что он не смог продолжить игру и провести на поле все 90 минут. Но в футболе такое периодически происходит.

— Пришлось ли сегодня выкладываться на все сто процентов?

— Скажу так: не во всех матчах удается показывать такую результативность и проявлять такую точность при завершении атак. Сегодня удавалось больше, чем в предыдущей игре чемпионата. Но самое главное, что c первых минут мы показывали тот футбол, который и хотели здесь показать. Теперь все мысли о следующей игре чемпионата с «Локомотивом», — сказал нападающий «Зенита».