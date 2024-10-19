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Голенков не сыграет с «Пари НН» из-за травмы. Форвард «Ростова» пропустит 3-й матч подряд

Нападающий «Ростова» продолжает восстанавливаться от травмы, полученной 28 сентября в игре Премьер-лиги с «Акроном» (0:2), сообщает «РБ Спорт».

Источник: Sports

По данным источника, Голенков не полетел с командой в Нижний Новгород, где сегодня пройдет матч 12-го тура. Таким образом, форвард пропустит третью игру подряд.

В 10 матчах сезона РПЛ на счету Голенкова 2 гола и 1 ассист.