В РФС заявили об отсутствии антироссийской риторики на встрече федераций в УЕФА

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах из-за ситуации на Украине. В сентябре 2023 года исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет, однако в октябре отменил свое решение. Все матчи российских команд должны были проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России. В УЕФА объяснили, что не было найдено технического решения, позволяющего российским командам играть. Позднее президент УЕФА Александер Чеферин сообщил агентству DPA, что некоторые члены организации, находясь под влиянием своих правительств, не хотят возвращать юношеские сборные России к международным турнирам.