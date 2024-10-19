В РФС заявили об отсутствии антироссийской риторики на встрече федераций в УЕФА

УФА, 19 октября. /ТАСС/. Антироссийской риторики не было на встрече высших представителей национальных федераций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом ТАСС в кулуарах форума «Россия — спортивная держава» рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.
«У нас есть договоренность с УЕФА, что мы не можем ничего анонсировать, — сказал он. — Но я оцениваю эту встречу очень позитивно, потому что увидел позицию большого количества руководителей федераций, которая позволяет надеяться на дальнейшие позитивные изменения по отношению к проблеме отстранения российских сборных от международных соревнований. Подробнее прокомментировать не могу. Могу лишь сказать, что никакой антироссийской риторики не существует на уровне общения».
23 сентября украинский журналист Виктор Вацко сообщил, что президент Греческой федерации футбола Христосомос Гагацис предложил вернуть молодежные и юношеские сборные России на международные соревнования. Сообщалось, что его предложение поддержали представители России, Белоруссии, Казахстана, Боснии и Герцеговины, Черногории. Президент Белорусской федерации футбола Николай Шерстнев в беседе с ТАСС, напротив, сообщил, что большинство собравшихся на встрече поддержало допуск сборных России до 17 лет с проведением матчей на нейтральных полях. В пресс-службе УЕФА сообщили ТАСС, что разочарованы раскрытием деталей обсуждения смягчения санкций в отношении России. В союзе отметили, что одно из групповых заседаний было посвящено влиянию политики на европейский футбол, с обсуждением актуальных геополитических тем и открытых вопросов.
В феврале 2022 года Международная федерация футбола и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах из-за ситуации на Украине. В сентябре 2023 года исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет, однако в октябре отменил свое решение. Все матчи российских команд должны были проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России. В УЕФА объяснили, что не было найдено технического решения, позволяющего российским командам играть. Позднее президент УЕФА Александер Чеферин сообщил агентству DPA, что некоторые члены организации, находясь под влиянием своих правительств, не хотят возвращать юношеские сборные России к международным турнирам.
Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» проходит в Уфе с 17 по 19 октября. Форум проводится с 2009 года, ранее его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород, Кемерово и Пермь.