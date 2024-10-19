Павел Погребняк: «Ненависть фанатов “Зенита” к Соболеву оправдана. Много слов сказано, пусть доказывает теперь»

— Вы же видели, что было в матче с «Акроном» в Кубке. Сколько лет Дзюба провел в «Зените»? Причем это были не самые плохие сезоны, он много забивал. Тем не менее, болельщики не очень тепло его приветствовали. Есть принципиальное противостояние «Зенита» и «Спартака».