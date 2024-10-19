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Павел Погребняк: «Ненависть фанатов “Зенита” к Соболеву оправдана. Много слов сказано, пусть доказывает теперь»

Ранее КДК РФС наложил штраф на «Зенит» из-за поведения болельщиков, оскорблявших Соболева во время матча Фонбет Кубка России против «Акрона» (5:1).

Источник: Sports

— Есть ли для вас какая-то параллель между вашим переходом в «Зенит» и трансфером Соболева?

— Не думаю, что в этом плане у нас много общего. Я переходил в «Зенит» не из «Спартака» и показал себя в другой команде. Соболев же перешел из стана прямого конкурента. Много слов было сказано — пусть доказывает теперь. Ненависть фанатов оправдана.

— Есть вероятность, что эта ненависть прекратится?

— Вы же видели, что было в матче с «Акроном» в Кубке. Сколько лет Дзюба провел в «Зените»? Причем это были не самые плохие сезоны, он много забивал. Тем не менее, болельщики не очень тепло его приветствовали. Есть принципиальное противостояние «Зенита» и «Спартака».

Когда игрок переходит из одной команды в другую, начинается негатив. Его необходимо потушить. Как? Хорошей игрой и голами, — сказал экс-форвард «Зенита».