Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РФС в онлайн-режиме примет участие в конгрессе ФИФА в 2024 году

Внеочередной конгресс ФИФА пройдет 11 декабря.

Источник: AP 2024

УФА, 19 октября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) в онлайн-режиме примет участие в конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом ТАСС в кулуарах форума «Россия — спортивная держава» сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Внеочередной конгресс ФИФА пройдет 11 декабря 2024 года в онлайн-формате. На нем будет принято решение по чемпионатам мира 2030 и 2034 годов.

«Мы примем участие в конгрессе ФИФА в декабре онлайн, как и все представители. Это технический конгресс, никаких ожиданий нет», — сказал Митрофанов.

Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» проходит в Уфе с 17 по 19 октября. Форум проводится с 2009 года, ранее его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород, Кемерово и Пермь.