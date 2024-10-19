РФС в онлайн-режиме примет участие в конгрессе ФИФА в 2024 году

УФА, 19 октября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) в онлайн-режиме примет участие в конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом ТАСС в кулуарах форума «Россия — спортивная держава» сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
Внеочередной конгресс ФИФА пройдет 11 декабря 2024 года в онлайн-формате. На нем будет принято решение по чемпионатам мира 2030 и 2034 годов.
«Мы примем участие в конгрессе ФИФА в декабре онлайн, как и все представители. Это технический конгресс, никаких ожиданий нет», — сказал Митрофанов.
Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» проходит в Уфе с 17 по 19 октября. Форум проводится с 2009 года, ранее его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород, Кемерово и Пермь.