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Мостовой о возможной натурализации Дугласа: «Говорят, что в стране все развивается, а спустя 5−10 лет смотрим — и ничего. 150 миллионов человек живет, а найти футболистов не можем»

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что бразильский защитник «Зенита» может получить российское гражданство в этом году и выступать за сборную России.

Источник: Sports

"Вряд ли Дуглас Сантос делает это для сборной России. У нас уже был Марио Фернандес. Хороший игрок, спору нет, молодец. Но когда в стране при этом постоянно говорят, что у нас все развивается, а спустя пять-десять лет смотрим — и ничего. 150 миллионов человек живет, а найти футболистов не можем.

Я ничего против паспорта не имею. Границы давно открыты, получай любые документы, если закон позволяет. Тем более Дуглас Сантос — один из лучших игроков в чемпионате. Значит, освободится место под еще одного легионера.

Всегда говорил — не паспорта играют в футбол. Мы же видим у «Зенита» и «Краснодара» по девять-десять иностранцев в составе. Будь я их тренером, так же бы поступал, раз эти игроки сильнее. Ведь и сам играл в Испании, был там легионером и оказывался сильнее местных", — сказал бывший полузащитник сборной России.