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Заир-Эмери о критике: «Даже Роналду критикуют, когда нечего сказать. Мне нужно работать и игнорировать все, что есть в соцсетях»

18-летнего полузащитника «ПСЖ» спросили, что он думает о критике, с которой столкнулся в новом сезоне. Игрок парижан регулярно получал игровые минуты под руководством Луиса Энрике, но пока не смог оказать такого же влияния на игру команды, как в прошлом сезоне.

Источник: Sports

«Критика? Она будет всегда. Когда я вижу, что даже Криштиану Роналду критикуют, когда об игроке нечего сказать… Мне нужно работать и игнорировать все, что есть в социальных сетях», — сказал Заир-Эмери в интервью Téléfoot.