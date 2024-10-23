Артета об 1:0 с «Шахтером»: «Очень доволен результатом, в ЛЧ всегда сложно. “Арсенал” должен был забивать больше в первом тайме»

"Очень доволен результатом. В Лиге чемпионов всегда сложно. Мы должны были забивать больше в первом тайме, а во втором я чувствовал некоторую усталость. Играть 60 минут вдесятером несколько дней назад было непросто. Мы оставили в игре интригу, но заработали три очка.
Надо отдать должное «Шахтеру», они храбрые. Когда вы даете им время поработать с мячом, а сами теряете мяч, вам приходится трудно".
О нереализованном пенальти.
"Не знаю, было ли это связано с усталостью. Я не знаю [почему Хавертц не бил пенальти]. Он один из наших пенальтистов, но в этот раз бил Лео [Троссард].
О Мартинелли.
«Он был действительно хорош. Сегодня он выглядел очень опасно. Было видно, что он был свеж после того, как не вышел в стартовом составе на выходных».
О Райе.
«Мы допускаем не так уж много моментов у своих ворот, но он нужен нам в такие моменты. Он по-настоящему уверен в себе, чувствует связь с командой и находится в отличной форме».
О травмированных.
«Сака пока не тренируется, поэтому не будет доступен [к матчу с “Ливерпулем”], а Рикки [Калафиори] что-то почувствовал и не смог продолжать игру. Немного волнуюсь», — сказал Артета.