Артета об 1:0 с «Шахтером»: «Очень доволен результатом, в ЛЧ всегда сложно. “Арсенал” должен был забивать больше в первом тайме»

"Очень доволен результатом. В Лиге чемпионов всегда сложно. Мы должны были забивать больше в первом тайме, а во втором я чувствовал некоторую усталость. Играть 60 минут вдесятером несколько дней назад было непросто. Мы оставили в игре интригу, но заработали три очка.