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Хавбек «Юве» Фаджоли про 0:1: «Штутгарт» был силен и хорошо двигал мяч. Мы могли лучше распорядиться моментами"

"Это был сложный матч. Соперник был силен и хорошо двигал мяч. Мы сами могли бы сыграть и получше. Да, создали несколько моментов, но могли лучше распорядиться ими. Теперь надо оставить все это позади.

Источник: Sports

"Это был сложный матч. Соперник был силен и хорошо двигал мяч. Мы сами могли бы сыграть и получше. Да, создали несколько моментов, но могли лучше распорядиться ими. Теперь надо оставить все это позади. Проанализировать игру и двигаться дальше.

Мы знали, что «Штутгарт» любит интенсивный футбол, любит играть на мяче. Мы внимательно изучили два их прошлых матча в турнире, и особенно нас впечатлила их игра против «Реала». Надо отдать должное сопернику и поздравить его с победой«, — сказал полузащитник “Ювентуса”.