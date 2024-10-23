Хавбек «Юве» Фаджоли про 0:1: «Штутгарт» был силен и хорошо двигал мяч. Мы могли лучше распорядиться моментами"

"Это был сложный матч. Соперник был силен и хорошо двигал мяч. Мы сами могли бы сыграть и получше. Да, создали несколько моментов, но могли лучше распорядиться ими. Теперь надо оставить все это позади. Проанализировать игру и двигаться дальше.