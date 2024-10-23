Пятибратов про 0:1: «Расстроен результатом. “Факел” играл лучше “Зенита” и смело прессинговал на протяжении всего матча. Не каждая команда на это способна»

— Расстроен результатом, потому что мы играли лучше «Зенита». Качество футбола было хорошее, думаю, что болельщики не были разочарованы. Единственное, нужно улучшать реализацию. Было хорошее давление, мы смело прессинговали «Зенит» на протяжении всего матча. Поверьте мне, не каждая команда на это способна, поэтому матч оставил двоякое впечатление.