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Ташуев про 0:1: «Ахмат» вроде должен был выигрывать, но ЦСКА больше повезло. Нам нужна более агрессивная линия нападения"

"Продолжается та же ситуация, что и была раньше. Вроде команда должна была выигрывать, но ЦСКА больше повезло. Немного не разобрались в моменте со стандартом, мы не знали их розыгрыш. Не среагировали.

Источник: Sports

Нам не хватает гола. Мы играли без нападающих. Номинальные полузащитники у нас играли в нападении. До штрафной все делаем правильно, но в штрафной нам не хватает наконечника. Нам нужна более агрессивная линия нападения«, — сказал тренер “Ахмата”.