Биджиев про 0:1 от «Спартака»: «До удаления преимущество было на стороне “Махачкалы”. Не очень обязательный гол пропустили. но старались и дали бой»

— Матч разделился на до и после удаления. Против нас играла хорошая команда с хорошими футболистами. До удаления [Ильи Кирша] преимущество было на нашей стороне. Это очевидно. После — внесли коррективы. Приходилось ждать своего момента и больше играть в обороне.