Шахин о 2:5 от «Реала»: «Не каждый способен на то, что делает Винисиус. “Боруссия” должна усвоить этот урок»

"Тяжело объяснить произошедшее. Мы очень хорошо играли в первом тайме, у нас многое получалось, мы забили два красивых гола. Знали, что второй тайм будет очень долгим.
Были эпизоды, когда нам не хватало скорости при игре один в один — мы говорили об этом в перерыве. Два пропущенных гола за две минуты не пошли нам на пользу. Ну, а голы, пропущенные в концовке, тяжело принять, очень обидно.
Мы хорошо действовали в игре с мячом, при счете 2:2 могли забить третий гол. Была надежда на удачный исход, но мы плохо оборонялись, а у них игроки с высоким индивидуальным мастерством. Не каждый способен на то, что делает Винисиус (автор хет-трика — Спортс«). Мы должны усвоить этот важный урок», — сказал тренер дортмундской «Боруссии».