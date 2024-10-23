Шахин о 2:5 от «Реала»: «Не каждый способен на то, что делает Винисиус. “Боруссия” должна усвоить этот урок»

Мы хорошо действовали в игре с мячом, при счете 2:2 могли забить третий гол. Была надежда на удачный исход, но мы плохо оборонялись, а у них игроки с высоким индивидуальным мастерством. Не каждый способен на то, что делает Винисиус (автор хет-трика — Спортс«). Мы должны усвоить этот важный урок», — сказал тренер дортмундской «Боруссии».