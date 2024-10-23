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Шахин о 2:5 от «Реала»: «Не каждый способен на то, что делает Винисиус. “Боруссия” должна усвоить этот урок»

К 60-й минуте дортмундская «Боруссия» вела со счетом 2:0.
Источник: Sports

"Тяжело объяснить произошедшее. Мы очень хорошо играли в первом тайме, у нас многое получалось, мы забили два красивых гола. Знали, что второй тайм будет очень долгим.

Были эпизоды, когда нам не хватало скорости при игре один в один — мы говорили об этом в перерыве. Два пропущенных гола за две минуты не пошли нам на пользу. Ну, а голы, пропущенные в концовке, тяжело принять, очень обидно.

Мы хорошо действовали в игре с мячом, при счете 2:2 могли забить третий гол. Была надежда на удачный исход, но мы плохо оборонялись, а у них игроки с высоким индивидуальным мастерством. Не каждый способен на то, что делает Винисиус (автор хет-трика — Спортс«). Мы должны усвоить этот важный урок», — сказал тренер дортмундской «Боруссии».