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Талалаев об Абене: «Химкам» предлагали его за 750 тысяч евро — мы отказались. Ему не хватило качеств, чтобы бежать и страховать партнеров"

В августе защитника «Ференцвароша» за 1,5 млн евро купил «Спартак».

Источник: Sports

«Мы смотрели Абену зимой. “Химкам” предлагали его приобрести за 750 тысяч евро, мы отказались. Сейчас он играет в “Спартаке”.

Мы разговаривали с агентами, которые его предлагали. Мы посмотрели, сравнили его характеристики с тем, что было нужно, как мы планировали [играть] в РПЛ, с высокой линией обороны, в прессинге, много свободных зон. Ему нужно будет бежать и страховать партнеров. Этих качеств не хватило, чтобы взять тогда его в нашу команду«, — сказал экс‑тренер “Химок”, возглавляющий ныне “Балтику”.