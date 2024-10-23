Талалаев об Абене: «Химкам» предлагали его за 750 тысяч евро — мы отказались. Ему не хватило качеств, чтобы бежать и страховать партнеров"

Мы разговаривали с агентами, которые его предлагали. Мы посмотрели, сравнили его характеристики с тем, что было нужно, как мы планировали [играть] в РПЛ, с высокой линией обороны, в прессинге, много свободных зон. Ему нужно будет бежать и страховать партнеров. Этих качеств не хватило, чтобы взять тогда его в нашу команду«, — сказал экс‑тренер “Химок”, возглавляющий ныне “Балтику”.