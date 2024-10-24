Флик о 4:1 с «Баварией»: «Невероятно, такая победа вселяет уверенность перед игрой с “Реалом”. Потенциал “Барселоны” гораздо выше»

"Мы добились нужного результата и набрали три очка. Считаем, матч получился отличным. После первого гола у нас были небольшие проблемы в течение 10−15 минут, но приятно видеть, что в итоге команда оправилась от этого. У нас молодая команда, и важно видеть такие вещи.