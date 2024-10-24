Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роман Ротенберг: «Покер Аршавина — исторический момент. Кто это сможет повторить? Игроки СКА берут пример с лучших в истории спорта»

— Обратил внимание в последних играх, что вы приветствуете судей и отдаёте им честь. Очень интересное нововведение от вас. Расскажите, с чем, собственно, оно связано.

Источник: Sports

— Здравия желаю.

— Недавно вы говорили про покер Андрея Аршавина в ворота «Ливерпуля», а сегодня ассистентский покер оформил Иван Демидов. Это совпадение, или реальная мотивация для игроков СКА — пример лучших представителей из других видов спорта?

— Думаю каждый игрок, будучи маленьким мальчиком, всегда мечтал стать лучшим, и в каждом эта мечта живет. И, конечно, нужно равняться на лучших.

В истории спорта есть уникальные моменты — такой, как покер Андрея Аршавина. Кто это сможет повторить? Это исторический момент.

Конечно, наши игроки всегда стараются сыграть в каждой ситуации как можно лучше. И берут пример с лучших игроков в истории спорта, — сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Ротенберг о СКА: «Хотим всегда играть ярко — как Аршавин, когда он за “Арсенал” забил 4 гола “Ливерпулю” на “Энфилде”.

Покер Аршавина на «Энфилде» — классика АПЛ. Тем вечером у него получалось вообще все.