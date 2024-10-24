Роман Ротенберг: «Покер Аршавина — исторический момент. Кто это сможет повторить? Игроки СКА берут пример с лучших в истории спорта»

— Здравия желаю.
— Недавно вы говорили про покер Андрея Аршавина в ворота «Ливерпуля», а сегодня ассистентский покер оформил Иван Демидов. Это совпадение, или реальная мотивация для игроков СКА — пример лучших представителей из других видов спорта?
— Думаю каждый игрок, будучи маленьким мальчиком, всегда мечтал стать лучшим, и в каждом эта мечта живет. И, конечно, нужно равняться на лучших.
В истории спорта есть уникальные моменты — такой, как покер Андрея Аршавина. Кто это сможет повторить? Это исторический момент.
Конечно, наши игроки всегда стараются сыграть в каждой ситуации как можно лучше. И берут пример с лучших игроков в истории спорта, — сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Ротенберг о СКА: «Хотим всегда играть ярко — как Аршавин, когда он за “Арсенал” забил 4 гола “Ливерпулю” на “Энфилде”.
Покер Аршавина на «Энфилде» — классика АПЛ. Тем вечером у него получалось вообще все.