Рафинья набрал 17 фэнтези-очков за матч против «Баварии». «Барса» выиграла 4:1, у бразильца хет-трик за 55 минут

Рафинья — третий по популярности в команде (9,93%) после Ламина Ямаля (38,77%) и Роберта Левандовского (16,87%).
? Фэнтези Лиги чемпионов: посмотрите свою команду.
Рафинья открыл счет на 1-й минуте, затем забил еще дважды: на 45-й и 56-й. За матч полузащитник «Барселоны» набрал 17 очков в фэнтези Лиги чемпионов на Спортсе«» (+2 за игру, +15 за голы). На 75-й минуте Рафинью заменил Дани Ольмо.
Рафинья — третий по популярности в команде (9,93%) после Ламина Ямаля (38,77%) и Роберта Левандовского (16,87%).
? Фэнтези Лиги чемпионов: посмотрите свою команду.