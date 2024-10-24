Рафинья набрал 17 фэнтези-очков за матч против «Баварии». «Барса» выиграла 4:1, у бразильца хет-трик за 55 минут

Рафинья открыл счет на 1-й минуте, затем забил еще дважды: на 45-й и 56-й. За матч полузащитник «Барселоны» набрал 17 очков в фэнтези Лиги чемпионов на Спортсе«» (+2 за игру, +15 за голы). На 75-й минуте Рафинью заменил Дани Ольмо.