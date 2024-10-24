Компани об атакующем стиле «Баварии»: «Не все сделали правильно против “Барсы” — иначе бы не проиграли. В таких матчах хочешь показать лучшую версию команды»

— «Барселона» — топовый клуб в Европе. В таких матчах ты хочешь выиграть и показать лучшую версию «Баварии». Поздравляю соперника с победой.
Что касается нас, то нужно извлечь из этого урок, чтобы выйти на другой уровень в Бундеслиге, а затем вернуться в Лигу чемпионов и выиграть больше матчей.
— Но не кажется ли вам, что ваш стиль в больших матчах слишком атакующий? Стоит ли вам быть немного осторожнее?
— Думаю, что обе команды так играли.
Если вспомнить пресс-конференцию перед матчем, то разговор шел о том, что мы команда, которая допустила меньше всего голевых моментов в Европе.
Мы не все сделали правильно в этом матче — иначе бы не проиграли 1:4.
Мы должны извлечь урок из этой игры и посмотреть, что мы можем сделать лучше, — сказал главный тренер «Баварии» Венсан Компани.