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Гави: «После травмы я стал лучше и как человек, и как одноклубник. Теперь гораздо больше ценю все вокруг»

Хавбек «Барселоны» пропустил почти год из-за повреждения «крестов» и мениска.

Источник: Sports

"Я научился многому, потому что теперь ты гораздо больше ценишь все вокруг. Этот урок пригодится мне в жизни.

У меня была сложнейшая травма, но после нее я стал лучше и как человек, и как одноклубник", — сказал Гави.