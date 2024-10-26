Гави: «После травмы я стал лучше и как человек, и как одноклубник. Теперь гораздо больше ценю все вокруг»

"Я научился многому, потому что теперь ты гораздо больше ценишь все вокруг. Этот урок пригодится мне в жизни.
У меня была сложнейшая травма, но после нее я стал лучше и как человек, и как одноклубник", — сказал Гави.
Хавбек «Барселоны» пропустил почти год из-за повреждения «крестов» и мениска.
"Я научился многому, потому что теперь ты гораздо больше ценишь все вокруг. Этот урок пригодится мне в жизни.
У меня была сложнейшая травма, но после нее я стал лучше и как человек, и как одноклубник", — сказал Гави.