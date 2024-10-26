Радимов о Семаке в «Зените»: «Тащит на себе такую махину! Мне с 18-летними пацанами было трудно справляться, а у него Клаудиньо, Вендел и прочие. При этом — минимум скандалов»

Меня недавно спросили — какой совет дал бы Соболеву? Готов повторить — не веди себя, как в «Спартаке». Если Семак на тебя один раз повысит голос, это может оказаться твоим последним днем в клубе. Тут с Хохловым вспоминали, как покрикивали на Семака в ЦСКА — а он нам не отвечал… Сейчас бы я не рискнул!