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«Интер Майами» обыграл «Атланту» в первой игре плей-офф MLS, Миранчука заменили в перерыве

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Флориды.

Источник: Carmen Mandato/Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 26 октября. /ТАСС/. «Атланта» в гостях проиграла «Интер Майами» со счетом 1:2 в первом матче ⅛ финала плей-офф Главной лиги футбола (MLS).

В составе победителей забитыми мячами отметились Луис Суарес (2-я минута) и Жорди Альба (60).

У проигравших отличился Саба Лобжанидзе (39). Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук был заменен в перерыве.

Ответный матч команды проведут 3 октября в Атланте.

«Интер Майами» стал победителем регулярного чемпионата, «Атланта» заняла девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В стыковом раунде «Атланта» обыграла «Монреаль», финишировавший восьмым (2:2, 5:4 после серии пенальти).

Миранчук перешел в «Атланту» в июле из итальянской «Аталанты», подписав контракт до 2027 года. Футболист провел за «Атланту» 11 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

Действующим победителем MLS является «Коламбус». В финале прошлого розыгрыша команда обыграла «Лос-Анджелес» со счетом 2:1.