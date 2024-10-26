Гафин о нестабильности «Динамо»: «Надо работать над организацией игры и добиваться максимальной самоотдачи футболистов на поле»

— Одну-единственную причину назвать нельзя. Это всегда комплексная история. В совокупности важна работа и руководства клуба, и других клубных структур, и тренерского штаба, и самих футболистов на тренировках и в официальных играх. Но в первую очередь надо работать над организацией игры и добиваться максимальной самоотдачи футболистов на поле, — сказал председатель совета директоров «Динамо».