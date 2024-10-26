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Гафин о нестабильности «Динамо»: «Надо работать над организацией игры и добиваться максимальной самоотдачи футболистов на поле»

После 12 туров бело-голубые занимают в Мир РПЛ 5-е место.

Источник: Sports

— С чем связываете нестабильность результатов «Динамо» в нынешнем чемпионате? Летом при серьезных кадровых проблемах вы шли вблизи первого места, а осенью, когда почти все игроки в строю, теряете немало очков.

— Одну-единственную причину назвать нельзя. Это всегда комплексная история. В совокупности важна работа и руководства клуба, и других клубных структур, и тренерского штаба, и самих футболистов на тренировках и в официальных играх. Но в первую очередь надо работать над организацией игры и добиваться максимальной самоотдачи футболистов на поле, — сказал председатель совета директоров «Динамо».