«Кто-то на Месси придет посмотреть — никаких проблем. В прошлый раз фанаты болели и за нас». Тренер «Атланты» об игре дома с «Интер Майами»

"Я в предвкушении того, каким будет стадион. Все люди, которые планируют посмотреть на Месси, приходите. Никаких проблем.
Мне это нравится, потому что в прошлый раз (в регулярном чемпионате команды сыграли на поле «Атланты» вничью со счетом 2:2 — Спортс«“), в итоге, фанаты болели и за нас.
Я все понимаю. Приходите посмотреть на суперзвезд, приходите посмотреть на борьбу нашей команды. Наши парни еще не закончили«, — сказал исполняющий обязанности главного тренера “Атланты” Роб Валентино.
Миранчук потерялся, Месси не забил и разозлился. «Интер Майами» впервые выиграл в плей-офф.