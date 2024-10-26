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Лионель Месси: «Хотим сделать “Интер Майами” лучшим клубом в МЛС и во всем мире, если возможно»

"Надеюсь, мы сможем выиграть Кубок МЛС и взять еще один трофей. Не только для себя лично, но и для клуба, который так много сделал для того, чтобы это произошло.
Источник: Sports

Это жизненно важно для роста «Интера», особенно с учетом создания состава чемпионского уровня. Мы все знали об этом с самого начала.

Было бы здорово выиграть трофей и сохранить энтузиазм вокруг нашего клуба. Мы хотим и дальше помогать «Интеру» расти. Хотим сделать его лучшим в МЛС и, если возможно, одним из лучших в мире.

У нас нет ограничений. Это исходит от наших владельцев. Такова их философия — всегда стремиться к большему. Доказательством тому служит все то, чего они добились до сих пор.

Думаю, завоевание трофеев помогает этому процессу. Мы хотим и дальше побеждать и бороться за все, что поставлено на карту. Время покажет, на что способна эта команда«, — сказал форвард “Интер Майами” в интервью Фабрицио Романо.