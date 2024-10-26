Лионель Месси: «Хотим сделать “Интер Майами” лучшим клубом в МЛС и во всем мире, если возможно»

"Надеюсь, мы сможем выиграть Кубок МЛС и взять еще один трофей. Не только для себя лично, но и для клуба, который так много сделал для того, чтобы это произошло.