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Радимов о бабушке: «Для нее Семак был — просто все. Позвал его на 93-летие — пришел с букетом роз. Она отошла от шока и начала: “Да Дзюба по мячу не может попасть”

— Вы бабушку вспомнили. Жива Нина Михайловна?
Источник: Sports

— Нет. Умерла два с половиной года назад, в 93. Кремировали и прах развеяли над Невой, как она и просила.

Коренная ленинградка! Была главной болельщицей «Зенита» и ярой поклонницей творчества Семака! Для нее Семак — просто все!

Когда 1 декабря бабушке исполнялось 93, я задумался — что ж подарить-то? Вдруг мысль: приведу-ка Серегу. Сидим за столом. Звонок в дверь — заходит Семак с огромным букетом роз.

— Поразилась?

— Вы бы видели, что с бабушкой сделалось! Она не знала, куда его посадить, чем угостить. Час сидели, разговаривали.

Когда отошла от шока и освоилась, начала ему рассказывать: «Да этот Дзюба по мячу не может попасть…» Я под столом ее толкаю: «Бабушка, не надо». — «Надо! Пусть слушает!».

Я Сергею буду всю жизнь благодарен, что нашел время, такой букет принес. До сих пор в той квартире фотография, где бабушка сидит рядом со мной и Семаком, — рассказал бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов.

Фото: sport-express.ru.

Радимов о разводе с Булановой: «Не общаемся, заблокировали друг друга. Оставил ей квартиру на Васильевском острове, плачу алименты — никаких претензий быть не может».