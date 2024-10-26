Радимов о бабушке: «Для нее Семак был — просто все. Позвал его на 93-летие — пришел с букетом роз. Она отошла от шока и начала: “Да Дзюба по мячу не может попасть”

— Нет. Умерла два с половиной года назад, в 93. Кремировали и прах развеяли над Невой, как она и просила.
Коренная ленинградка! Была главной болельщицей «Зенита» и ярой поклонницей творчества Семака! Для нее Семак — просто все!
Когда 1 декабря бабушке исполнялось 93, я задумался — что ж подарить-то? Вдруг мысль: приведу-ка Серегу. Сидим за столом. Звонок в дверь — заходит Семак с огромным букетом роз.
— Поразилась?
— Вы бы видели, что с бабушкой сделалось! Она не знала, куда его посадить, чем угостить. Час сидели, разговаривали.
Когда отошла от шока и освоилась, начала ему рассказывать: «Да этот Дзюба по мячу не может попасть…» Я под столом ее толкаю: «Бабушка, не надо». — «Надо! Пусть слушает!».
Я Сергею буду всю жизнь благодарен, что нашел время, такой букет принес. До сих пор в той квартире фотография, где бабушка сидит рядом со мной и Семаком, — рассказал бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов.
Фото: sport-express.ru.
Радимов о разводе с Булановой: «Не общаемся, заблокировали друг друга. Оставил ей квартиру на Васильевском острове, плачу алименты — никаких претензий быть не может».