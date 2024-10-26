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Мартино об Альбе: «Трудно найти защитника, который бы так помогал атаке — как Марсело, Алвес, Кафу, Роберто Карлос. Жорди на редкость техничен — еще лучше, когда он находит Месси и Суареса»

Защитник забил победный гол «Интер Майами» с передачи Лионеля Месси в матче плей-офф МЛС против «Атланты» (2:1).

Источник: Sports

"Нелегко найти защитника, который вносит такой большой вклад в атакующую игру команды. Дани Алвес, Кафу, Марсело, Роберто Карлос — все они соответствуют этому уровню.

Он обладает такими техническими навыками, какие очень редко встречаются у крайних защитников. Еще лучше, когда он понимает, где находятся Луис [Суарес] и Лео [Месси], и может найти их, так же, как и они находят Жорди. Конечно, сложно найти игрока на его позиции, который был бы настолько важен«, — сказал главный тренер “Интер Майами”.