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Черданцев о словах Карпина про комментаторов: «Раздражает, когда некомпетентные люди делятся вкусовщиной. Будучи тренером сборной, какое-то уважение к людям оказывать нужно»

Ранее главный тренер сборной России упрекнул комментаторов в оценочных суждениях во время трансляций, а также привел в пример Испанию: "Они просто говорят: номер 8 отдал номеру 6, номер 6 отдал номеру 4, номер 4 пробил выше ворот, туда-сюда, все! Это комментатор.
Источник: Sports

Ранее главный тренер сборной России упрекнул комментаторов в оценочных суждениях во время трансляций, а также привел в пример Испанию: «Они просто говорят: номер 8 отдал номеру 6, номер 6 отдал номеру 4, номер 4 пробил выше ворот, туда-сюда, все! Это комментатор. По-испански — narrador (рассказчик, диктор, ведущий — Спортс» «), который говорит, говорит, говорит».

Комментатор канала «Матч ТВ» прокомментировал в подобном стиле начало матча ЦСКА — «Факел» (0:0), до 4-й минуты называя игроков только по номерам.

Перед игрой Черданцев рассказал о своих планах в разговоре с журналистом Сергеем Егоровым, опубликованном на странице «Футбольный Биги» в «Бусти».

— Ты реально собираешься вот так: «Номер 35 отдал…»?

— Ну, некоторое время. Посмотрю, на сколько у меня хватит запала. Я Дурасова не предупреждал. Поэтому будет небольшой перфоманс.

— Но я могу до матча это выложить?

— Не надо. Мы потом проверим, может я передумаю. Но пока настроен.

— А что, тебя разозлил Валерий Георгиевич?

— Да. Меня раздражает, когда люди некомпетентны в каких-то вопросах, и начинают вкусовщиной делиться. Я в этой профессии 30 лет, общался с комментаторами еще советской школы. Махарадзе я не застал, но Маслаченко, Дмитриева, Майоровы — Евгений, Борис. Все остальные. Этих людей знал лично, они меня учили.

Публично выступать, тем более находясь в должности главного тренера сборной… Понимаю, если ты нейтральный персонаж, просто болельщик. Когда ты болельщик, можешь высказываться относительно людей в своей индустрии как угодно. Но в данном случае какое-то уважение к людям и к тому, чем они занимаются, оказывать нужно. Особенно выступая публично.

Тем более Валерий Георгиевич сам был в этой роли в Испании, хоть и эксперта. Некоторое время был руководителем, — сказал Черданцев.