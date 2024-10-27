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Ямаль о 4:0: «Реал» начал уставать, а «Барса» чувствовала себя комфортно, поэтому мы поднажали. Видим себя лучшей командой и всегда стараемся это доказать"

"Команда очень довольна. В конце концов, это еще три очка в лиге… В момент празднования мне нравится просто наслаждаться моментом, и все.
Источник: Sports

Они начали уставать, а мы чувствовали себя комфортно, поэтому решили поднажать.

Мы видим себя лучшей командой и всегда стараемся это доказать. Нужно продолжать в том же духе.

Они сказали, что не знали, что у меня есть правая нога… (смеется). В раздевалке мы немного отпраздновали, нужно оставаться сосредоточенными на будущем. Я справляюсь с давлением спокойно. У нас есть четкая цель. Я всегда думаю о команде, а не только о себе. Думаю, видно, какое качество дает Ла Масия. Мы отдали все силы. Мы отдаем все ради этой футболки. Все прошло очень хорошо.

Флик — невероятный, он радикально изменил атмосферу в раздевалке. Мы очень его уважаем, ему даже не нужно повышать голос«, — сказал вингер “Барселоны”.