Ямаль о 4:0: «Реал» начал уставать, а «Барса» чувствовала себя комфортно, поэтому мы поднажали. Видим себя лучшей командой и всегда стараемся это доказать"

Они сказали, что не знали, что у меня есть правая нога… (смеется). В раздевалке мы немного отпраздновали, нужно оставаться сосредоточенными на будущем. Я справляюсь с давлением спокойно. У нас есть четкая цель. Я всегда думаю о команде, а не только о себе. Думаю, видно, какое качество дает Ла Масия. Мы отдали все силы. Мы отдаем все ради этой футболки. Все прошло очень хорошо.