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Леонид Слуцкий: «Главная трудность в борьбе за чемпионство — давление. Но это нормально»

В воскресенье команда российского тренера проведет матч предпоследнего тура Суперлиги Китая — дома против «Шеньчжэнь Пэн Сити». Игру в прямом эфире покажет Спортс«», начало — в 10:30 мск.

— В чемпионате осталось всего два тура, ситуация очень простая. Наша цель в ближайшей игре — набрать три очка, сделаем все для этого.

— Какова ситуация с травмами и что будет для вас самым сложным в игре?

— Уилсон Манафа по-прежнему не может играть из-за травмы, но в целом команде стало полегче, потому что в последнее время у нас больше домашних матчей. Самой большой трудностью в борьбе за чемпионство может стать давление на нас. Но для команды, стремящейся выиграть чемпионат, нормально играть под давлением.

Наш соперник только что сменил тренера, существенные изменился по сравнению с предыдущими нашими встречами. В плане схемы и стиля игры для нас это совершенно новый соперник. Трудно использовать прошлые игры в качестве ориентира, — отметил Слуцкий на предматчей пресс-конференции.

«Шеньхуа» лидирует в чемпионате Китая, на одно очко опережая «Шанхай Порт». Команде Леонида Слуцкого достаточно выиграть два оставшихся матча, чтобы стать чемпионом.

Предпоследний матч «Шеньхуа» смотрите в прямом эфире на Спортсе«» с комментарием Вадима Лукомского и Артема Терентьева.