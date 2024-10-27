Леонид Слуцкий: «Главная трудность в борьбе за чемпионство — давление. Но это нормально»

— Уилсон Манафа по-прежнему не может играть из-за травмы, но в целом команде стало полегче, потому что в последнее время у нас больше домашних матчей. Самой большой трудностью в борьбе за чемпионство может стать давление на нас. Но для команды, стремящейся выиграть чемпионат, нормально играть под давлением.