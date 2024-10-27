Черданцев — Карпину: «Мы же не будем говорить публично, что выключаем телевизор, когда играет “Ростов”. В плохих матчах, когда их неинтересно смотреть»

Тренер «Ростова» и сборной России упрекнул их в оценочных суждениях во время трансляций, а также привел в пример Испанию: «Они просто говорят: номер 8 отдал номеру 6, номер 6 отдал номеру 4, номер 4 пробил выше ворот, туда-сюда, все! Это комментатор. По-испански — narrador (рассказчик, диктор, ведущий — Спортс» «), который говорит, говорит, говорит».
«Знать профессию изнутри и говорить “я выключаю звук” — ну хорошо, мы же не будем говорить публично, что выключаем телевизор, когда играет “Ростов”. В плохих матчах, когда их неинтересно смотреть.
Или когда сборная России чудовищно играла еще до исключения, до отстранения. Это же было ужасно. И что — не смотреть это, не обсуждать?
Это была самая слабая сборная вообще за последние много-много лет — на мой взгляд. Я подчеркиваю: на мой взгляд. Но не это не значит, что я ее выключил и не буду смотреть", — сказал Черданцев.