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Биджиев про 1:1 с «Акроном»: «Перед пропущенным голом у “Махачкалы” был стопроцентный момент. Это самое большое разочарование»

— Мы создали достаточно моментов, которые должны были решать. Особенно перед пропущенным [на 93-й минуте] голом был стопроцентный момент, который надо было реализовывать. Не забиваешь ты — забивают тебе.
Источник: Sports

— Мы создали достаточно моментов, которые должны были решать. Особенно перед пропущенным [на 93-й минуте] голом был стопроцентный момент, который надо было реализовывать. Не забиваешь ты — забивают тебе. Это самое большое разочарование.

— Можно сказать, что поле помешало в созидании игры?

— Я бы не сказал, что поле чем‑то сильно помешало. Просто мы оказывали прессинг, а соперник играл в длинные передачи, поэтому нужно было подбирать мячи, и была борьба за второй мяч. В целом поле было нормальное.

Табидзе получил повреждение в первом тайме, завтра‑послезавтра пройдет обследование, — сказал тренер махачкалинского «Динамо».