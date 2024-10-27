Тедеев о газоне в Каспийске: «Дагестан заслуживает большего. Здесь поле должно быть одним из лучших в России»

«Это точно не ничья с привкусом победы (“Акрон” сравнял счет на 93-й минуте — Спортc»). Сожаление от того, что было на поле. Если говорить про футбол, то мне, если бы я был зрителем, было бы скучно. Какое‑то запредельное количество единоборств, постоянные эти какие‑то дела. На футбол это было мало похоже.