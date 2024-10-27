Гафин о выходе «Динамо-2» в дивизион А Второй лиги: «Система Алпатова дала результат. Минимум один футболист каждый год должен попадать в основной состав»

В течение этого сезона он потерял достаточно много футболистов, лидеров команды, которые либо разъехались по арендам, либо ушли в качестве полноценного трансфера, либо регулярно призывались в первый состав «Динамо», не участвуя из-за этого в некоторых матчах и тренировках «двойки». Но тем не менее, несмотря на объективные трудности, та система, которую Алпатов сумел создать, дала результат. Здорово, что ребята завоевали первое место.