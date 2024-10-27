«За любые деньги поехал бы в чемпионат Саудовской Аравии. Посмотрите, какие там футболисты играют, представьте, что вы с ними в раздевалке сидите». Каштанов о саудовской лиге

— А чего не ехать тогда? Это тоже опыт, я не в праве осуждать никаких футболистов. Я не знаю их судьбу. Сколько бы ты не зарабатывал, деньги — это проблема. Зарабатываешь ты много или мало. Это только тебе решать, сколько ты хочешь сегодня зарабатывать или завтра.