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Якубов о Голдобине: «Оборона — его резерв. Клопп говорит, что у него только Месси освобождался бы от обороны. Это актуально и для КХЛ, где суперзвезд пока нет»

В матче Фонбет чемпионата КХЛ против СКА (2:5) форвард красно-белых не набрал очков при полезности «минус 2».

Источник: Sports

— На пресс-конференции главному тренеру «Спартака» задавали много критических вопросов относительно отработки в обороне вашего бывшего подопечного по ЦСКА — форварда Голдобина. По делу?

— Николай — талантливый форвард, со своим взглядом на игру, с броском, с чувством гола и комбинации. Его основной резерв в «Спартаке» — тот же, что и был в ЦСКА. Оборонительные действия.

Понятно, что современный хоккей — агрессивный и во многом атакующий. Но даже в нем крайних форвардов от работы в обороне никто не освобождает. И это очень ответственный участок при построении любой команды.

Мне тут недавно прислали интересный ролик из футбольной раздевалки, где дает установку известный немецкий тренер Клопп. Он говорит, что в его команде от работы в обороне может быть освобожден только Месси.

Считаю, что это актуальная установка и для КХЛ, где суперзвезд уровня Месси пока, наверное, нет, — сказал бывший тренер ЦСКА Равиль Якубов.