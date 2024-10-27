Якубов о Голдобине: «Оборона — его резерв. Клопп говорит, что у него только Месси освобождался бы от обороны. Это актуально и для КХЛ, где суперзвезд пока нет»

— На пресс-конференции главному тренеру «Спартака» задавали много критических вопросов относительно отработки в обороне вашего бывшего подопечного по ЦСКА — форварда Голдобина. По делу?
— Николай — талантливый форвард, со своим взглядом на игру, с броском, с чувством гола и комбинации. Его основной резерв в «Спартаке» — тот же, что и был в ЦСКА. Оборонительные действия.
Понятно, что современный хоккей — агрессивный и во многом атакующий. Но даже в нем крайних форвардов от работы в обороне никто не освобождает. И это очень ответственный участок при построении любой команды.
Мне тут недавно прислали интересный ролик из футбольной раздевалки, где дает установку известный немецкий тренер Клопп. Он говорит, что в его команде от работы в обороне может быть освобожден только Месси.
Считаю, что это актуальная установка и для КХЛ, где суперзвезд уровня Месси пока, наверное, нет, — сказал бывший тренер ЦСКА Равиль Якубов.