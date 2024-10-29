Родри: «Я бы не выиграл “Золотой мяч” без партнеров по “Сити”. Я в лучшем клубе мира. Спасибо сборной Испании. Особенное событие для меня и моей страны»

Я хочу сказать спасибо моей девушке Лоре. Сегодня мы отмечаем нашу годовщину. Без тебя это путешествие не было бы таким. Большое спасибо, конечно, моей семье за ​​все, что она мне дает. Они позволили мне стать тем человеком, которым я стал.