Родри: «Я бы не выиграл “Золотой мяч” без партнеров по “Сити”. Я в лучшем клубе мира. Спасибо сборной Испании. Особенное событие для меня и моей страны»

"Для меня это невероятный вечер. Мне нужно поблагодарить очень многих за эту награду. France Football и УЕФА. Спасибо всем, кто голосовал за меня. Это особенное событие для меня, моей семьи и моей страны.
Я хочу сказать спасибо моей девушке Лоре. Сегодня мы отмечаем нашу годовщину. Без тебя это путешествие не было бы таким. Большое спасибо, конечно, моей семье за все, что она мне дает. Они позволили мне стать тем человеком, которым я стал.
Спасибо Пабло, моему агенту. Кто бы мог подумать, что мы окажемся здесь?
Спасибо моим друзьям за поддержку. Нельзя забывать о моих партнерах по «Ман Сити». Без них я бы не выиграл эту награду. Я в лучшем клубе мира. И спасибо сборной Испании", — сказал Родри.
Родри взял «Золотой мяч»! Первый опорник в истории — и первый испанец за 64 года.
Победа Родри нужнее победы Винисиуса.